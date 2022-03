Inter-Fiorentina, gara affidata a Chiffi: la designazione arbitrale

Sabato alle ore 18.00 si gioca Inter-Fiorentina

Sabato alle ore 18.00 andrà in scena Inter-Fiorentina, gara valida per la 30^ giornata di Serie A. La sfida di San Siro sarà arbitrata da Daniele Chiffi (terza volta in stagione con l'Inter): i precedenti sono contro Empoli (vittoria per 0-2) e Genoa (pareggio per 0-0).