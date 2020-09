Inter-Fiorentina, Ausilio (Dazn): “Skriniar non è sul mercato. Kanté? Inizieremo ed andremo avanti con il nostro centrocampo”

Dopo aver lavorato sul mercato (e non è ancora terminato, in quest’atipico inizio di stagione), Piero Ausilio può godersi la prima uscita stagionale dei nerazzurri, contro la Fiorentina di Iachini. Prima del fischio d’inizio, Ausilio ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “L’Inter parte con la missione di far bene, come tutte le stagioni. Quella precedente è finita benissimo, sia in Italia che in Europa League, dove c’è stato un piccolo passo per trionfare. Hakimi? Parlerei semplicemente di scelte: abbiamo la fortuna di avere giocatori importanti e con i cinque cambi c’è la possibilità di far giocare tutti. Skriniar? C’è stato un incontro con la dirigenza del Tottenham, ma abbiamo ribadito che Skriniar è un giocatore confermato. Non pensiamo di privarci anche di lui dopo di Godin. Kanté è parte importante del Chelsea, non mi risulta sia messo sul mercato: noi abbiamo 8 centrocampisti importanti. Inizieremo ed andremo avanti con loro“.

