Inter-Fiorentina, Handanovic (Dazn): “I nuovi acquisti hanno reso la rosa più competitiva”

Inter-Fiorentina segna l’inizio della stagione per i nerazzurri, a cui è stato concesso qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia per la conclusione a fine agosto della scorsa annata. Uno dei protagonisti nella rosa di Conte è indubbiamente capitan Samir Handanovic, che prima del match contro i viola ha detto la sua ai microfoni di Dazn.

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “Noi sappiamo come siamo abituati e come dobbiamo stare. L’assenza di De Vrij non cambia nulla, ognuno sa come comportarsi, ma dipende tutto da come si comporta l’avversario. Siamo più forti perché è un anno che siamo con Conte e sappiamo cosa chiede e sono arrivati anche giocatori che hanno reso la rosa più competitiva. Dobbiamo fare tutti meglio perché c’è competizione“.

