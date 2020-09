Inter-Fiorentina, Amrabat (Dazn): “L’Inter è molto forte. Commisso mi ha detto di godermi questa gara”

La Fiorentina, reduce dalla prima vittoria in campionato ai danni del Torino di Giampaolo, grazie ad una rete di Castrovilli, è ospite dell’Inter per la sua seconda gara in questa Serie A così atipica. Uno degli uomini di Beppe Iachini, Amrabat, ha parlato prima del match con i nerazzurri.

Ecco, dunque, le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Credo che a chiunque piaccia giocare queste partite. L’Inter è molto forte e dovremmo essere molto forti stasera per portare punti a Firenze. Commisso? Mi ha detto goditi questa partita e fai del tuo meglio“.

