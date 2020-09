Melli: “Scorsa stagione è stata ottima, speriamo di migliorare. Interista del cuore? Ronaldo”

Nel pre partita di Inter-Fiorentina è intervenuto il grande tifoso interista e giocatore NBA Nicolò Melli. Ecco le sue parole:

INTER – “Sono un tifoso molto pacificista e ottimista. Non mi arrabbio quando l’Inter perde e non mi esalto quando vince. Vivendo all’estero non la seguo tantissimo, è più mio fratello che mi aggiorna. L’anno scorso è stata un’ottima stagione. Da sportivo bisogna sempre migliorarsi. Speriamo di finire nella parte sinistra della classifica come avete detto voi (ride, ndr)”.

BOLLA – “Dal punto di vista sportivo poteva andare meglio. Invece dal punto di vista umano è stata un’esperienza straordinaria vista la condizione che stavamo vivendo. Avere l’opportunità di giocare era per noi un grande motivo di orgoglio e ci siamo sentiti fortunati. Ho giocato solo un anno in NBA ma sono veramente contento di far parte di questa lega per l’organizzazione e l’attenzione che mettono nei particolari. Mettono tutti i giocatori nelle condizioni migliori. Mancavano gli affetti. Spero però di non doverla rifare”.

INTERISTA DEL CUORE – “Sono innamorato di Ronaldo, era il mio giocatore. Sono fan di Mourinho non solo per le vittorie, ma per lo spirito che c’era. Se devo scegliere un giocatore è Ronaldo. Sono diventato tifoso grazie a lui”.

ZION WILLIAMSON – “Nel calcio sposterebbe qualche giocatore. E’ una forza della natura, ha solo 20 anni. Ha una carriera davanti. Lukaku? Bisogna vederlo dal vivo. Quando lo vedrò dal vivo vedremo”.