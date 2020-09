Inter-Fiorentina, Handanovic (Inter TV): “Test importante per vedere dove siamo. Bello riavere i tifosi”

Inizia la stagione dell’Inter, la seconda sotto la gestione Conte, con alcuni giorni di ritardo rispetto alle contendenti visto il finale dell’annata conclusiva a tardo agosto. Prima del fischio d’inizio contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Inter TV il capitano Samir Handanovic.

Ecco, dunque, le parole del giocatore nerazzurro: “C’è tanta voglia di ripartire ma è passato pochissimo tempo, quindi è una sensazione strana. Sarà subito un test importante, le squadre di Iachini sono ben organizzate, anche l’anno scorso è stata dura”.

FIORENTINA – “Dobbiamo fare attenzione al nostro gioco e come attaccare con equilibrio, non dovremo farli ripartire. Hanno tenuto tutti i giocatori dell’anno corso e si sono rinforzati. Un test per vedere dov’è questa Inter”.

TIFOSI – “Sono pochi ma è sempre meglio averli. Io sono sempre pro. Dobbiamo chiedere a chi ha i titoli per decidere sulla riapertura”.

