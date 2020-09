Le altre partite in Serie A: Atalanta a valanga, Candreva al primo assist in blucerchiato. Doppietta dell’ex Inter Caldirola!

In attesa della prima uscita stagionale in campionato dell’Inter, impegnata a San Siro alle 20:45 contro la Fiorentina, diamo uno sguardo alle altre gare che si sono giocate in questo sabato di Serie A. Nell’anticipo dell’Olimpico di Torino, l’Atalanta ha travolto per 2-4 i granata padroni di casa, grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon: a nulla è valsa la doppietta di Immobile.

Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento, invece, terminano rispettivamente con un 0-2 per i biancocelesti e con un rocambolesco 2-3 per i neopromossi campani, alla prima vittoria in campionato. Nella gara del Ferraris, da registrare il primo assist in maglia Samp di Antonio Candreva e la doppietta dell’ex nerazzurro Caldirola.

