Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: sorpresa Hakimi! Eriksen e Brozovic titolari

Ritorna la Serie A a San Siro. Ritorna in campo l’Inter di Antonio Conte. Tra poco – alle 20:45 in diretta su Dazn – i nerazzurri affronteranno la Fiorentina del tecnico Iachini, reduce dall’1-0 in casa contro il Torino alla prima giornata.

Ecco le scelte per gli 11 che si sfideranno a San Siro:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINA in attesa di conferma (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

