Sky – Verso Inter-Fiorentina, Brozovic ancora a parte: le ultime

Anche oggi lavoro differenziato per il croato

In mattinata, vi avevamo anticipato sulla massima cautela per quanto riguarda Marcelo Brozovic. La conferma arriva da Appiano Gentile, come riportato da Sky Sport: il centrocampista oggi ha lavorato a parte e ha svolto ancora lavoro differenziato. Tra il pomeriggio e domani si saprà qualcosa in più.