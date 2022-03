Correa, è in arrivo la svolta: la volata finale per prendersi l’Inter

Da qui alla fine del campionato, l'argentino può essere la carta in più

16 partite ufficiali su 40 saltate dal Tucu Correa . Basta questo dato per capire quanto sia mancato un giocatore come l'argentino a Inzaghi . L'ex Lazio è arrivato in estate come secondo/terzo attaccante nelle gerarchie del tecnico nerazzurro e ci si aspettava potesse formare una grande coppia offensiva insieme al connazionale Lautaro .

Gli infortuni però (quattro in totale) non gli hanno praticamente consentito mai di giocare con continuità a Milano. Le partite da titolare, in campionato, sono state soltanto sei ma tanto è bastato per incidere decisamente tanto in due di questi match: contro il Verona e contro l'Udinese. Due doppiette che hanno risolto le grane all'Inter.