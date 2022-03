Verso Inter-Fiorentina, le scelte di Inzaghi: ancora out Brozovic

Il tecnico cambierà il minimo indispensabile

L'Inter dovrà cercare di non perdere ulteriore terreno da Milan e Napoli in classifica, in attesa di recuperare il match con il Bologna. I nerazzurri ora sono ufficialmente dietro ai rossoneri e devono vincere sperando sempre in un passo falso rossonero. Purtroppo però anche con la Fiorentina Inzaghi dovrà fare a meno del suo faro a centrocampo: Brozovic infatti è ancora acciaccato e si è preferito non rischiarlo.