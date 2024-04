Inter, NUOVA data per il bus scoperto: confermato il concerto

Dopo il primo assaggio di festeggiamenti andato in scena la scorsa notte in piazza Duomo, nei prossimi giorni verrà allestita la festa vera e propria per il ventesimo Scudetto dell’Inter. Innanzitutto con l’attesissima parata, inizialmente prevista per oggi e posticipata di qualche giorno a causa delle avverse condizioni meteo su Milano.

Come confermato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, la sfilata dietro il bus scoperto che trasporterà i calciatori nerazzurri con partenza da San Siro e arrivo in Duomo, avverrà durante il prossimo weekend quando è annunciato il sole. Qualora venisse ufficialmente posticipata la gara tra Inter e Torino a domenica 28 aprile alle ore 12.30, come chiesto dal club nerazzurro, la parata avverrebbe subito dopo la fine dell’incontro.

Conferme anche per quanto riguarda il concerto del prossimo 19 maggio: al termine di Inter-Lazio verranno prima premiati i calciatori con la consegna del trofeo che Lautaro Martinez solleverà al cielo, mentre poi avrà inizio un concerto con numerosi artisti di fede nerazzurra tra cui Andrea Bocelli, Ligabue, Max Pezzati, Tananai e tanti altri.

A seguire è in programma anche con location ancora da decidere (probabilmente al Castello Sforzesco), per chiudere con la maxi festa già organizzata dalla Curva Nord per il 7, 8 e 9 giugno presso Idroscalo Milano con concerti e varie attività dedicate al popolo nerazzurro.