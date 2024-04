Inter-Torino a rischio rinvio: cosa sta succedendo

Potrebbe subire un’ulteriore variazione il calendario della 34esima giornata. Rispetto all’annuncio iniziale, Inter-Torino potrebbe non giocarsi sabato 27 aprile alle ore 15.00.

Questa data, infatti, era stata inizialmente fissata prima di Juventus-Milan per evitare che – in caso di mancata vittoria nel derby – i nerazzurri potessero vincere lo Scudetto ‘dal divano’, senza avere l’opportunità di festeggiare in campo al termine di una propria partita.

Scongiurato questo rischio, con la vittoria ottenuta ieri sera nel derby contro il Milan, secondo Sky Sport la Lega starebbe proprio pensando di posticipare Inter-Torino a domenica 28 aprile. In tal caso, il bus scoperto per le vie della città verrebbe organizzato sempre nella giornata di domenica dopo l’incontro dei nerazzurri.

La richiesta sarebbe stata formulata dai nerazzurri, i quali vorrebbero posticipare il match a domenica alle 12.30, così da avere tutto il pomeriggio libero per la parata per le vie del centro. Atteso l’ok definitivo prima dell’ufficialità.