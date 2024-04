Mano pesante del Giudice Sportivo dopo i tre cartellini rossi estratti dall’arbitro Colombo nel derby Milan-Inter di ieri sera. Complessivamente, sono state assegnate ben quattro giornate di squalifica: due nei confronti di Calabria per il pugno ai danni di Frattesi, una a testa per Dumfries e Theo Hernandez per la rissa che li ha visti protagonisti nel finale di gara.

Questo il comunicato ufficiale appena diffuso:

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CALABRIA Davide (Milan): per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”.

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00 HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”.

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo”.