Thuram e Calha, SIPARIETTO epico con Zhang: “Che errore entrare in live”

In una delle live Instagram più epiche di sempre, organizzata da uno scatenatissimo Calhanoglu, sono stati diversi gli interisti ad apparire in video il giorno dopo la grande festa Scudetto: da Dimarco a capitan Lautaro, passando per un incontenibile Thuram sino al presidente Steven Zhang.

Proprio il numero uno dell’Inter, in piena euforia per la seconda stella, dopo pochi secondi si è subito pentito della scelta presa: “Lo sapevo che entrare in questa diretta sarebbe stato un errore”. Prima Calhanoglu e poi Thuram, infatti, si sono divertiti a stuzzicare Zhang in un clima di grande festa familiare.

Prima il centrocampista turco: “Presidente, io e Thuram siamo costati meno di una pizza. Zero, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo”. Poi il francese a rincarare la dose: “Prenda un orologio solo per me e Hakan. E’ il miglior presidente al mondo. Presidente, abbiamo vinto lo scudetto: per una settimana facciamo tutto quello che vogliamo”.

Infine, scherzando, dopo la richiesta di bonus di ieri sera in videochiamata, Zhang ha salutato così i due calciatori: “Non fate entrare Dimarco, so già cosa vuole chiedermi…”.