Nuova canzone Inter, UFFICIALE: titolo, quando esce e chi la canta

Finalmente è ufficiale: dopo la conquista dello Scudetto ecco i dettagli del nuovissimo coro dedicato al ventesimo campionato vinto dall’Inter.

A rivelare tutto è stato Eddy Veerus, membro de ‘Il Pagante’ e noto tifoso nerazzurro, incaricato dalla Curva Nord di comporre la nuova canzone dei nerazzurri, in onore della seconda stella. Come annunciato dall’artista, già interprete di Noi Siamo L’Inter realizzato in occasione dello Scudetto numero 19 nel 2021, il brano ispirato al celebre coro Per La Gente Che verrà rilasciato da questa notte.

L’annuncio del cantante: “A giugno 2023, mi contattò la Curva Nord Milano per aiutarli trasformare il coro ‘Per La Gente Che’ in una vera e propria canzone. Per gli amanti di musica correlata all’Inter, da questa notte é disponibile su Spotify“.