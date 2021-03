Zhang a metà aprile in Italia. In arrivo 250 milioni: Fortress in pole, ma Pif non molla

Steven Zhang è pronto a rientrare in Italia: lo sbarco del numero uno dell’Inter a Milano è previsto a metà aprile, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è quello di chiudere la questione societaria prima del suo rientro.

Filtra grande fiducia e ottimismo in casa nerazzurra. Sono infatti in arrivo, entro maggio, 250 milioni di euro per far fronte alle spese e ai costi di questa stagione. In pole resta il gruppo d’investimento americano Fortress, ma secondo la Rosea viene anche analizzato il dossier del fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

