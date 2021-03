Nuovo logo e nome, parte il countdown: martedì 30 l’Inter cambia look

Anche La Gazzetta dello Sport conferma: martedì 30 marzo l’Inter lancerà il nuovo logo del club. Confermate tutte le indiscrezioni delle scorse settimane, con le lettere I e M in evidenza che sostituiranno la F e la C del vecchio.

La I e la M stanno per “Inter Milano”, la nuova denominazione pensata per sfondare sul mercato estero. Ma non solo, perché da martedì l’Inter lancerà anche la campagna pubblicitaria “I am Milano”.

