Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Frosinone, per commentare la prestazione dei nerazzurri e il gol spettacolare di Dimarco. Queste le sue parole:

GOL DIMARCO – “Dimarco ha fatto un eurogol che sta già facendo il giro del mondo. Se lo merita. Era un momento della partita equilibrato. Avevamo creato qualcosa contro un’ottima squadra organizzata, ma avevamo sbagliato di poco. Il gol di Dimarco ci ha aperto la partita. Poi l’azione di Thuram e il rigore ci hanno reso il secondo tempo più tranquillo. Ci ha abituato a queste cose, anche in allenamento. Ha grandi qualità balistiche e non solo quelle che lo rendono un giocatore completissimo. Un gol che si vede raramente. Ho fatto i complimenti a lui e i ragazzi. Stanno lavorando bene e devono continuare così”.

AVVERSARIE – “La sensazione che ogni gara in Serie A è difficile ed è difficile prepararla. Oggi aspettavamo un sistema e ne abbiamo trovato un altro. Ed è già successo nelle ultime 5 partite. Già hai poco tempo per prepararla, poi trovi una squadra be allenata come stasera e i ragazzi devono essere subito veloci a capire che qualcosa deve cambiare. Poi prima della sosta tutte le partite sono particolari. Tutte le partite hanno grandissime difficoltà in Serie A”.

PRESTAZIONE – “La squadra è stata concentratissima, sempre attiva, ha coperto bene il campo ed è rimasta nelle distanze. L’avevamo preparata in questo modo rispettando il Frosinone, perché tutte le squadre sono pericolose, insidiose e con ottimi calciatori”.

ASPETTATIVE – “Ero molto fiducioso in estate. Poi lo dirà il tempo. Per ora i ragazzi hanno fatto queste partite nel migliore dei modi. Lavorano bene insieme dal 13 luglio e questa deve essere la nostra chiave. Dobbiamo continuare così, il percorso sarà lungo. Ci saranno difficoltà e lì bisognerà vedere la differenza che farà la squadra in quei momenti lì. Dovrà essere brava la squadra a uscirne insieme”.

FAVORITA SCUDETTO – “Le griglie sui favoriti non mi piacciono. Noi promettiamo a tifosi e società di fare più possibili come il primo anno e l’anno scorso. In questo momento ci danno per favoriti per quello che stiamo esprimendo e per come giochiamo. Non siamo i più ricchi in questo momento perché negli ultimi 3 calciomercato con me, abbiamo fatto utili nei primi due e quest’anno in pari, nonostante la finale di Champions. Abbiamo grandi dirigenti e un presidente che ci sta vicino, però nelle difficoltà abbiamo cercato di tirare fuori il meglio. L’allenatore ha la fortuna di avere un gruppo così, con ragazzi che hanno una grande responsabilità e che mettono in campo sempre tutto”.

GRUPPO UNITO – “I ragazzi lavorano insieme, l’io deve rimanere da parte. Lo stanno facendo. Il gruppo è molto unito e rispettano la scelta. Sanno che sono già stati scelti all’Inter da me e dalla società e poi sanno che l’allenatore deve fare delle scelte”.