Inter-Genoa: ecco quanto costeranno i biglietti

Finalmente il ritorno dei tifosi allo stadio

Ieri l'Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale le modalità per l'acquisto dei biglietti per la prima giornata di Serie A. Il match, Inter-Genoa, segnerà finalmente il ritorno dei tifosi allo stadio, almeno per il 50% della capienza, e andrà in scena alle 18.30 del 21 agosto.