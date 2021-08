Inter-Genoa si avvicina: tutte le informazioni necessarie sui biglietti

Varie fasi di vendita e Green Pass obbligatorio

Pietro Magnani

La prima giornata del campionato di Serie A si avvicina e con essa anche il ritorno dei tifosi allo stadio. L'Inter di Simone Inzaghi, che sarà la prima a scendere in campo contro il Genoa il 21 agosto alle 18.30, cercherà di difendere lo Scudetto nonostante i tanti dolorosi addii di questa sessione di calciomercato.

Sul sito ufficiale del club, Inter.it sono state rivelate oggi tutte le modalità per l'acquisto dei biglietti per la partita. Questo il comunicato ufficiale:

INTER-GENOA, BIGLIETTI IN VENDITA SU INTER.IT

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita del primo incontro di campionato stagione 2021-22, ricordando che soltanto i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo il QRCode agli ingressi, insieme al consueto documento di identità. I biglietti per l’incontro Inter-Genoa non saranno cedibili a terzi e saranno venduti esclusivamente online su inter.it/tickets.

Come noto la capienza degli stadi, incluso San Siro, è oggi limitata al 50% e non è pertanto possibile organizzare la vendita di abbonamenti stagionali. Gli abbonati privati alla stagione 2019-20 potranno usare il numero della loro tessera "SiamoNoi" per avere accesso ad una fase di vendita anticipata dei biglietti, loro dedicata. L'eventuale vendita di abbonamenti per la restante parte della stagione sarà considerata in caso di ampliamento al 100% della capienza dello stadio San Siro.

DA MARTEDÌ 10 LA VENDITA PER GLI ABBONATI 2019/2020

La prima fase di vendita biglietti Inter-Genoa prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 10 agosto e riguarderà pertanto i soli abbonati alla stagione 2019-20. Fino alla mezzanotte di mercoledì 11 agosto potranno acquistare fino a 4 biglietti ad un prezzo speciale dedicato, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 2019-20. In questa fase si potrà acquistare il settore occupato nella stagione 2019-20 ed eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Ai soli abbonati di secondo anello verde sarà riservato, oltre al loro settore tradizionale, anche il terzo anello verde.

DA GIOVEDÌ 12 LA SECONDA FASE DI VENDITA

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di giovedì 12 agosto. Gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno acquistare i posti residui, in qualsiasi settore dello stadio rimasto disponibile e sempre al prezzo dedicato agli abbonati 19-20, fino alla mezzanotte di giovedì stesso. Il secondo anello verde e terzo anello verde continueranno ad essere riservati agli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

DA VENERDÌ 13 LA VENDITA RISERVATA ANCHE AI SOCI INTER CLUB 2021/2022

La terza fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di venerdì 13 agosto e riguarderà i soci Inter Club che avranno rinnovato il tesseramento alla stagione 2021-22. Potranno acquistare, ad un prezzo dedicato agli InterClub, fino alla mezzanotte di domenica 15 agosto un biglietto per sé stessi e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi. In questa fase avranno comunque accesso anche gli abbonati 19-20 che non hanno acquistato nel corso delle prime due fasi. Scopri i vantaggi del tesseramento Inter Club 2021-22 su inter.it/interclub.

VENDITA LIBERA E ALTRE DISPOSIZIONI

L'ultima eventuale fase di vendita libera prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 17 agosto per tutti i posti rimasti disponibili.

Per poter regolare l’afflusso, si informano i tifosi che gli ingressi saranno vincolati ovvero si potrà accedere solo ed esclusivamente dai Gate indicati sopra al biglietto. Per agevolare le operazioni di afflusso i tifosi sono invitati a presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, soprattutto in questa occasione di riapertura e nuove procedure operative. Il Green Pass dovrà essere presentato in formato digitale sul proprio smartphone e non essere stampato, per poter essere letto velocemente agli ingressi.