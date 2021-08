Lukaku-Inter, atto finale: visite mediche per il belga e poi volo per Londra

Ufficialità entro le prossime 48 ore

La storia d'amore, breve e molto intensa, tra l' Inter e Romelu Lukaku è alle battute finali. Il gigante belga infatti questo pomeriggio, accompagnato dal proprio agente Pastorello , ha sostenuto la prima parte delle visite mediche necessarie per finalizzare il suo passaggio al Chelsea .

Lukaku ha evitato qualsiasi dichiarazione, evitando per quanto possibile obbiettivi dei fotografi e domande dei giornalisti presenti fuori dalla clinica. In serata con ogni probabilità partirà con un aereo privato in direzione di Londra, dove nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il nuovo numero 9 dei blues. Quella odierna è stata quasi sicuramente l'ultima giornata a Milano da giocatore nerazzurro di Big Rom.