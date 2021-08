Social – Eder continua ad attaccare Suning

L'ex attaccante nerazzurro non perdona

Prosegue la crociata personale di Eder contro Suning, colpevole di aver chiuso il club cinese in cui militava, lo Jiangsu Suning , senza alcun preavviso. L'ex attaccante nerazzurro da tempo metteva in guarda i tifosi sulla vera faccia della proprietà cinese e ora sta raccogliendo diversi consensi.

Eder oggi ha ripreso un suo vecchio tweet in cui accusava Suning di star distruggendo il progetto Inter solo per mettersi in tasca 100 milioni di euro.