Inter, imperativo ottavi di Champions: al bilancio serve ossigeno

Serve la svolta europea

L' Inter è chiamata a rompere il tabù ottavi di finale di Champions. Impresa, dopo lo 0 a 0, l'ennesimo, contro lo Shakhtar Donetsk , non più così scontata. Lo Sheriff infatti, data al sorteggio come la squadra materasso, si è invece finora rivelata la mina vagante dell'intero torneo, battendo addirittura il Real Madrid al Bernabeu. La cenerentola della competizione va presa con le pinze e l' Inter dovrà affrontarla nelle prossime due sfide europee.

Volendo essere più materiali però, il passaggio agli ottavi non serve solo all'onore e alla gloria, ma anche e soprattutto al bilancio. Oggi infatti il Consiglio d'amministrazione del Club ufficializzerà il bilancio 2020-2021, probabilmente in rosso di quasi 200 milioni di euro. Certo, in questo esercizio non rientreranno le cessioni di Hakimi e Lukaku e il prestito ponte di 275 milioni di Oaktree, ma i numeri sono comunque allarmanti. Ecco perché, ora più che mai, servono introiti supplementari.