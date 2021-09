Inter, dopo la sosta un tour de force terribile: serve la svolta

7 partite di cui 5 cruciali

L'Inter di Simone Inzaghi vola, se non in termini di classifica almeno di reti, in campionato e stecca in Champions League. Un copione già visto, un classico degli ultimi 4 anni. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dopo la sosta i nerazzurri saranno però attesi da un tour de force ricco di impegni cruciali, che diranno molto sulla reale dimensione della squadra. Su 7 partite infatti, 3 sono big match e 2 sono spartiacque del percorso Champions.