Infortunio Lautaro, oggi gli esami: derby a rischio

L’Inter attende con apprensione l’esito degli esami strumentali che, dopo l’infortunio, Lautaro Martinez svolgerà nelle prossime ore. Il problema muscolare accusato dal capitano nerazzurro rischia di tenerlo lontano dai campi per un periodo significativo, mettendo in difficoltà la squadra in un momento cruciale della stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, la sensazione è che possano servire anche tre settimane di recupero. Se i tempi venissero confermati, l’attaccante argentino salterebbe sicuramente il derby e anche le successive sfide contro Atalanta e Fiorentina, oltre alla semifinale di andata di Coppa Italia, prima della pausa per le nazionali.

Sul fronte degli altri acciacchi, invece, arrivano notizie più confortanti. Piotr Zielinski è fiducioso di poter tornare a disposizione già per la trasferta di Lecce, seppur non al 100%. Ma la sua disponibilità sarebbe fondamentale, viste le contemporanee assenze di Calhanoglu e Barella per squalifica e il possibile forfait anche di Frattesi.

Il club nerazzurro resta fortemente contrariato per aver dovuto disputare la gara di Champions su un terreno di gioco giudicato inadeguato per gli standard della competizione europea. Una situazione che ha alimentato ulteriori preoccupazioni sulle condizioni dei giocatori.