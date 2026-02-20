Dove vedere Lecce-Inter, diretta tv e streaming del match
Le info su dove seguire la trasferta del Via del Mare
Quando si gioca Lecce-Inter, 26^ giornata Serie A
L’anticipo di sabato alle 18 offre un piatto interessante, con Lecce-Inter pronte a sfidarsi a meno di 72 ore dalla trasferta in Norvegia, a Bodo, per gli uomini di Chivu. La partita è delicata per entrambi: i padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive e continuano nella lotta per la salvezza, mentre i nerazzurri vogliono provare ad allungare momentaneamente in classifica sul Milan.
Lecce-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?
Lecce-Inter verrà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Il match tra Lecce-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Lecce-Inter in diretta insieme a voi!