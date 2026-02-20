UFFICIALE – L’esito degli esami per l’infortunio di Lautaro Martinez

Durante la trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt dello scorso mercoledì, Lautaro Martinez aveva accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Il capitano interista si è sottoposto nella mattinata di oggi ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare l’entità del problema.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dall’Inter sul suo sito Inter.it.

“Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.

Lo stop previsto, secondo Sky Sport, è di circa un mese. Molto difficile, quindi, immaginare che Lautaro Martinez possa essere in campo per il derby contro il Milan in programma nel weekend del prossimo 7-8 marzo.