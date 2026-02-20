Quote e pronostici Lecce-Inter: possibile partita pirotecnica

A meno di 72 ore dalla sconfitta contro il Bodo Glimt nell’andata del playoff di Champions League, l’Inter è attesa da un’altra trasferta insidiosa. Ad ospitare i nerazzurri sarà infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Cagliari.

Scommessa consigliata: Gol

Considerata la difficoltà di giocare nel freddo nord della Norvegia e l’emergenza a centrocampo con tante assenze, la partita si prospetta molto complessa per i ragazzi di Chivu. È quindi plausibile pensare che il Lecce possa colpire almeno una volta, e contro il miglior attacco della Serie A potrebbe venire fuori una partita pirotecnica.

Le quote di Lecce-Inter

Queste le principali quote di Lecce-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 8.00 4.50 1.42 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 2.10 1.72 Bet365

GOL NO GOL 2.30 1.56 Betsson

1X 1-2 x2 2.75 1.19 1.07 Snai

Probabili formazioni Lecce-Inter

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Dove vedere Lecce-Inter: diretta tv e streaming

Lecce-Inter verrà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Lecce-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.