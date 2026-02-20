Quote e pronostici Lecce-Inter: possibile partita pirotecnica
I migliori consigli per la gara di sabato 21 febbraio
A meno di 72 ore dalla sconfitta contro il Bodo Glimt nell’andata del playoff di Champions League, l’Inter è attesa da un’altra trasferta insidiosa. Ad ospitare i nerazzurri sarà infatti il Lecce di Eusebio Di Francesco, reduce da due vittorie consecutive contro Udinese e Cagliari.
Scommessa consigliata: Gol
Considerata la difficoltà di giocare nel freddo nord della Norvegia e l’emergenza a centrocampo con tante assenze, la partita si prospetta molto complessa per i ragazzi di Chivu. È quindi plausibile pensare che il Lecce possa colpire almeno una volta, e contro il miglior attacco della Serie A potrebbe venire fuori una partita pirotecnica.
Le quote di Lecce-Inter
Queste le principali quote di Lecce-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:
|1
|X
|2
|8.00
|4.50
|1.42
|OVER 2.5
|UNDER 2.5
|2.10
|1.72
|GOL
|NO GOL
|2.30
|1.56
|1X
|1-2
|x2
|2.75
|1.19
|1.07
Probabili formazioni Lecce-Inter
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.
Dove vedere Lecce-Inter: diretta tv e streaming
Lecce-Inter verrà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 18:00 in diretta tv esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Il match tra Lecce-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.