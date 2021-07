VIDEO – L’Inter accoglie Simone Inzaghi: “Puntando sempre in alto”

Il tecnico nerazzurro questa mattina ha dato il via alla sua nuova avventura ad Appiano Gentile

Dopo la conferenza stampa di presentazione di ieri andata in scena a San Siro, Simone Inzaghi questa mattina ha dato il via ufficiale alla sua nuova esperienza come allenatore dell'Inter nel primo raduno di stagione. L'ex tecnico biancoceleste a partire dalla giornata odierna avrà a disposizione solamente un gruppo ristretto di calciatori, dal momento che in molti sono stati impegnati con le rispettive nazionali nel corso dell'ultimo mese tra Europeo e Copa America ed avranno qualche giorno in più di vacanza a disposizione.