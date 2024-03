Inter, Inzaghi ritrova DUE infortunati: novità Sommer

Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi in vista di Inter-Empoli di lunedì sera. Il tecnico nerazzurro, che quest’oggi ritroverà a disposizione tutti i nazionali compresi i sudamericani, ha riaccolto finalmente in gruppo due calciatori dall’infermeria.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Carlos Augusto e Sensi sono tornati dall’infortunio e saranno regolarmente a disposizione per il prossimo match di campionato. Arnautovic ha proseguito invece con un lavoro differenziato, mentre de Vrij si è sottoposto ancora a terapie. Per entrambi l’obiettivo rimane una possibile convocazione per Udine, più probabile per l’austriaco che per l’olandese.

Migliorano di giorno in giorno le condizioni di Sommer. Il portiere ha quasi del tutto smaltito il dolore alla caviglia e può rientrare seriamente in corsa per una convocazione in Inter-Empoli. Qualora dovesse rimanere in panchina, ovviamente toccherebbe ad Audero difendere i pali nerazzurri. Infine, sorride anche Cuadrado che finalmente sta per lasciarsi alle spalle il lungo infortunio.