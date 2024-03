Si chiude il caso Acerbi-Juan Jesus: Gravina non interverrà

Non vi sarà alcun intervento da parte del presidente della Federcalcio Italiana Gabriele Gravina sul caso Acerbi–Juan Jesus. Contro la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che lo scorso martedì ha assolto ufficialmente il centrale dell’Inter in assenza di prove, non potrà essere presentato alcun ricorso.

In questi casi, come avvenuto ad esempio lo scorso anno in occasione della squalifica inizialmente sancita dal giudice sportivo nei confronti di Romelu Lukaku dopo il rosso rimediato all’andata di Coppa Italia, solamente il numero uno della FIGC potrebbe procedere contro la decisione. In quel caso Gravina concesse la grazia al belga che, nella sua esultanza ritenuta dall’arbitro eccessiva, mise a tacere gli insulti razzisti piovuti nei suoi confronti da qualche tifoso dello Stadium.