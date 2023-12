Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma: il confronto TOTALE tra i calendari

Inter e Juventus sono le due principali candidate al titolo, ma ci sono almeno altre tre squadre che non possono essere ancora tagliate fuori.

Il Milan, infatti, resta in agguato a 6 punti dalla capolista, mentre Napoli e Roma sono appaiate in classifica a quota 24 punti. I partenopei avranno venerdì sera l’ultima possibilità di rientrare in corsa per il tricolore, quando affronteranno i bianconeri allo Stadium, mentre i giallorossi sono in netta ripresa dopo le iniziali difficoltà.

Abbiamo confrontato i calendari delle prime cinque in classifica fino alla fine del girone d’andata, tenendo conto anche delle competizioni extra-campionato, per rendere l’idea del dispendio di energie cui ogni squadra andrà incontro da qui a inizio gennaio.

Questo il confronto dei cinque calendari: