Da Onana a Sommer: perché l’Inter ci ha guadagnato e com’è cambiata

La grande prestazione di Yann Sommer in Napoli-Inter ha ulteriormente alimentato il confronto con André Onana, reduce da una stagione positiva in nerazzurro e attualmente in netta difficoltà al Manchester United.

Spesso si è parlato del dato relativo ai clean sheet in campionato per paragonare lo svizzero al camerunese, sottolineando che il primo ha già superato (9) quelli del secondo nello scorso campionato (8). Noi di Passione Inter vi proponiamo però un’analisi totale, arricchendola e andando oltre il numero di reti inviolate.

Bisognerà tener conto, ovviamente, del fatto che il numero di partite giocate da Sommer è parecchio inferiore rispetto a quello di Onana dell’anno scorso. Ma i dati ci dicono già qualcosa sul rendimento dell’attuale portiere nerazzurro, su quello dell’intera difesa e su alcune novità tattiche viste in questi primi tre mesi e mezzo stagionali. Ecco i numeri:

Cosa significano alcuni dati

Oltre ai dati più intuitivi, ce ne sono alcuni più tecnici che necessitano di una spiegazione:

SoTA = totale dei tiri in porta subiti.



= totale dei tiri in porta subiti. SoTA/90 = i tiri in porta subiti mediamente a partita.



= i tiri in porta subiti mediamente a partita. PSxG = è il dato che misura quanto è probabile che il portiere subisca gol dopo il tiro dell’avversario. Si tratta quindi dell’aspettativa relativa ai gol subiti.



= è il dato che misura quanto è probabile che il portiere subisca gol dopo il tiro dell’avversario. Si tratta quindi dell’aspettativa relativa ai gol subiti. PSxG-GA = è lo stesso dato di sopra, da sottrarre ai gol effettivamente subiti. Si può capire, dunque, se il portiere ha preso più o meno gol rispetto a quanto ci si aspettasse. In questo senso, se il dato è superiore allo 0, significa che l’estremo difensore è stato particolarmente bravo.

Conclusioni

Cosa si evince da questi dati? Almeno cinque considerazioni:

I SoTA e SoTA/90 ci mostrano che Onana ha subito mediamente più tiri in porta in ciascuna partita. Ciò significa che sicuramente l’Inter, quest’anno, è migliorata in tutti gli equilibri difensivi, favorendo il lavoro del portiere.

Sommer ha una percentuale di parate nettamente più alta fino a questo momento. Bisogna però evidenziare come il dato non sia assoluto, perché bisogna valutare la qualità dei tiri concessi. Lo svizzero sta facendo un ottimo lavoro, ma al tempo stesso l’Inter concede tiri più difficili.

Il PSxG-GA ci dice che Sommer è stato più bravo di Onana ad evitare dei gol, fino a questo momento. Il 2,5 di Sommer è un dato molto elevato che lo porta fra i top in Europa.

Sommer è meno coinvolto nella costruzione rispetto a Onana e ricorre di più ai lanci lunghi. Ma al tempo stesso, questa differenza è un segnale di come l’Inter quest’anno sia più verticale, già a partire dal portiere.

Sommer stoppa meno cross, Onana era più dominante in area di rigore. Questo può essere dovuto anche alla differenza di altezza.

In conclusione, possiamo affermare che Inzaghi quest’anno abbia sistemato la difesa, come dimostrano i dati che vi abbiamo mostrato e che vanno oltre il già eloquente numero di gol subiti dopo 14 giornate adesso e un anno fa (20 vs. 7). La squadra ha trovato dunque l’equilibrio ideale senza sacrificare la fase offensiva e il portiere risulta più protetto. Al tempo stesso, i dati ci dicono che – a prescindere dalla tenuta difensiva collettiva – Sommer sta disputando un’ottima stagione e ha avuto un impatto importante sul mondo Inter. E i nerazzurri, fino a questo momento, dal cambio in porta hanno guadagnato non solo economicamente, ma anche tecnicamente.