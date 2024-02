Allegri ha deciso la coppia d’attacco che sfiderà l’Inter

Uno dei principali dubbi di Massimiliano Allegri era relativo alla coppia d’attacco da schierare contro l’Inter e, in particolare, al partner di Dusan Vlahovic, sicuro titolare della sfida di San Siro.

Il tecnico toscano, dopo aver pensato a Kenan Yildiz o a Fabio Miretti, è stato convinto dalle condizioni fisiche di Federico Chiesa in allenamento e sarà proprio lui ad affiancare il serbo domenica sera. L’ex Fiorentina non si vede dal 16 gennaio e non parte titolare dal 4 dello stesso mese, contro la Salernitana in Coppa Italia, a causa di un problema al ginocchio.

Per il resto, pochi dubbi: pienamente recuperati anche Adrien Rabiot e Weston McKennie, che saranno le mezzali vicino a Locatelli. In porta Szczesny, in difesa solito trio composto da Gatti, Bremer e Danilo, sugli esterni Cambiaso e Kostic.