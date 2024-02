Quanto è costata la Juve in più dell’Inter: i numeri fanno IMPRESSIONE

1 di 5

La narrazione della cenerentola Juventus che insegue l’Inter che deve vincere lo scudetto va avanti ormai da mesi: trova in Massimiliano Allegri il principale fautore, spalleggiato da molti addetti ai lavori. Fa comodo che sia così, per il mondo bianconero. Strategia dalle finalità piuttosto semplici da interpretare: togliere pressione a Madama e caricare tutto il peso sulle spalle della Beneamata. Ancor più facile, però, risulta smentirla, perché i numeri sono impressionanti e inequivocabili in tal senso.

Prenderemo in considerazione quattro parametri: le spese sul mercato negli ultimi tre anni; costo delle rose attuali; monte ingaggi delle due squadre; allenatore più pagato.

