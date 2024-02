I cinque duelli che decideranno Inter-Juventus

1 di 6

È la partita dell’anno. Dopo mesi di testa a testa, ci siamo: Inter-Juventus è una gara che non metterà la parola fine sulla corsa al tricolore (arriva solo a inizio febbraio), ma certamente contribuirà a indirizzarla in classifica e nella mente dei calciatori. Ci immaginiamo una partita tesa, combattuta, come di consueto.

E in questo contesto le sfide fra i calciatori più rappresentativi delle due squadre diventano una chiave. Alcuni si svolgeranno a distanza, altri saranno un vero e proprio corpo a corpo per dimostrare chi è il migliore. Abbiamo individuato i cinque duelli che riteniamo decisivi per l’esito della gara.

