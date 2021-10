Inter-Juventus, Mariani arbitrerà il derby d’Italia: i precedenti con le due squadre

Il fischietto romano sarà chiamato a dirigere il suo primo derby d'Italia

Sarà il primo derby d'Italia che Mariani dirigerà in campionato, dopo aver arbitrato invece lo scorso anno il derby della Madonnina del girone di andata vinto dal Milan per 2-1 sull'Inter. Per quanto riguarda i precedenti dei nerazzurri con il fischietto romano, su 8 incontri si segnalano 4 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte. In riferimento ai numeri con la Juventus, invece, le partite dirette ammontano a 10, nelle quali i bianconeri hanno sommato 9 vittorie, 0 pareggi ed una sola sconfitta.