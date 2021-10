INTERISTI ON THE ROAD – Lampi di Salcedo, finalmente Pirola! Mulattieri inarrestabile

Torna come ogni martedì INTERISTI ON THE ROAD, la rubrica esclusiva di Passione Inter dedicata ai tanti nerazzurri in prestito in questa stagione. In questo nuovo numero da segnalare finalmente le presenze dal primo minuto di Salcedo e Pirola, ma soprattutto l'impressionante striscia realizzativa di Samuele Mulattieri. Non è sceso in campo il gioiellino Sebastiano Esposito nuovamente ai box per un problema alla caviglia, così come il compagno Darian Males assente contro il Sion per un fastidio fisico. Tra i grandi assenti all'interno della rubrica di questa giornata vanno segnalati anche Zinho Vanheusden ancora alle prese con un infortunio muscolare a Lucien Agoume, non convocato dal Brestois nell'ultima sfida.