Dzeko vive una notte da Big Edin e raggiunge Drogba in un primato

Gol e assist nella sfida contro lo Sheriff per Dzeko

Una notte da Re per conquistare San Siro. Dzeko spazza via il ricordo di Lukaku e diventa Big Edin grazie alla super prestazione contro lo Sheriff. Il gol che sblocca la gara è suo ed è di meravigliosa fattura. In coordinazione perfetta, tocca il pallone al volo (di sinistro, piede debole) e infila Celeadnic. Una rete che dà il via libera all'Inter e al pubblico del Meazza. Una liberazione. Non dura molto: lo Sheriff pareggia su punizione. Non c'è problema, Big Edin si prende l'Inter sulle spalle e scaraventa il pallone in profondità per Vidal. 2-1.