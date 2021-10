Inter-Sheriff, le PAGELLE: Dzeko campione vero, Dimarco e Vidal che grinta!

Tutti i voti dei giocatori nerazzurri nel match di Champions League

Alessio Murgida

HANDANOVIC 5,5 - Sicuro in due occasioni. Meno, molto meno sul calcio di punizione: c'è la sua complicità. Questa volta non costa caro all'Inter.

SKRINIAR 6,5 - In Europa diventa Hulk, un muro che non sbaglia mai.

DE VRIJ 7 - Sceglie la serata giusta per fare il primo gol in carriera in Champions. Pulito e maestro in difesa, torna a deciderla di testa. Un gol importantissimo per il corso del match.

DIMARCO 7 - La qualità delle sue giocate esalta San Siro, e lui si esalta a sua volta. Si spinge in avanti come spinge il pubblico del Meazza. Un tutt'uno con la tifoseria. La foga lo porta a fare un fallo in ripiego: calcio di punizione e gol dello Sheriff. Ma va bene così. (dal 54' BASTONI 6 - Compie un bel recupero appena entrato. A sorpresa, resta alto come Dimarco.)

DUMFRIES 5,5 - Dimostra una qualità tecnica da raffinare. Due errori clamorosi vicino alla porta ma sfoggia una delle sue migliori caratteristiche: colpo di testa e assist per de Vrij.

BARELLA 6,5 - Stasera non è la stella ma gioca al solito alto, altissimo livello.

BROZOVIC 6,5 - Non è straripante come contro la Lazio ma fa girare bene il pallone. (dall'85' SENSI S.V.)

VIDAL 7 - Dà tutto quello che può dare. Grinta tanta, qualità da fermo. Non si muove molto ma quando lo fa si inserisce alla perfezione e fa gol. Giocatore completamente ritrovato. (dal 75' GAGLIARDINI 6 - Un colpo di tacco, e ci basta così.)

PERISIC 7 - Che momento di forma. Zittite tutte le voci che lo hanno sempre messo in dubbio: c'è da dire però che così, non l'avevamo mai visto. Due pali che gli impediscono la gioia gol. Bravo Ivan. (Dall'85' KOLAROV S.V.)

DZEKO 7,5 - Campione vero. Fa una partita da veterano, una magia al volo e un assist per diventare Re di San Siro per una notte. Standing ovation alla sua uscita. Big Edin. (dal 75' SANCHEZ 6 - Fa una bella apertura per Dumfries, può essere ancora prezioso.)

LAUTARO 6,5 - Manca solo il suo nome tra le marcature: non riesce a togliersi la maledizione Champions a San Siro. Ma corre e lotta come un matto.