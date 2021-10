GdS – La moviola di Inter-Sheriff: bene Makkelie, direzione all’inglese

Nessun problema per l'arbitro olandese

L' Inter attacca ad altissimi ritmi, convinta e sicura di portare a casa i tre punti. Non ci sono contatti ruvidi e il direttore di gara Danny Makkelie lascia giocare. Subito si capisce che questo sarà il leitmotiv per il resto della partita. Ma vediamo insieme il giudizio de La Gazzetta dello Sport della prestazione di Danny Makkelie:

"Conduce la gara con estrema scioltezza e grande serenità. E non sbaglia. Posta in palio alta ma la cattiveria nei contrasti non emerge: così, si alzano solamente due cartellini gialli (giusti) e le situazioni d'area vengono lette nella maniera giusta, in tempo reale e senza aver bisogno dell'ausilio delle telecamere".