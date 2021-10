I Top&Flop di Inter-Sheriff: Dzeko, notte da campione. Vidal stupisce, Dumfries sprecone

L'Inter risponde a dovere dopo la caduta con la Lazio. Domina di fatto tutti i 90 minuti: parte fortissima con una magia di Dzeko ma non riesce a raddoppiare. Lo Sheriff ne approfitta e con un calcio di punizione di Thill (su cui c'è la complicità di Handanovic) si porta sul pareggio. Immediata la reazione dell'Inter di Inzaghi con il bosniaco che sale in cattedra, serve Vidal che non sbaglia. De Vrij la chiude sugli sviluppi di un corner. Festa a San Siro e tre punti preziosi. Vediamo chi sono stati i migliori e peggiori tra i nerazzurri dal match di ieri.