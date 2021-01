Inter-Juventus, la conferenza stampa di Antonio Conte: info e orario

Dopo il pareggio contro la Roma in Serie A e la vittoria ai supplementari contro la Fiorentina in Coppa Italia, l’Inter sfiderà la Juventus di Andrea Pirlo domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20.45 allo stadio San Siro. In vista del match, il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati con la sala stampa in videoconferenza.

La conferenza stampa del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara valida per la 18esima giornata di Serie A si terrà alle ore 13.30 di sabato 16 gennaio 2021. La conferenza sarà trasmessa su Inter Tv e sui canali ufficiali del club. Come sempre, avrete la possibilità di seguire tutte le parole del tecnico leccese in diretta grazia alla cronaca testuale di Passioneinter.com.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<