TMW – Eriksen la pedina di scambio per arrivare al Papu Gomez

La trattativa per portare il Papu Gomez a Milano continua sotto traccia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza nerazzurra sta lavorando a fari spenti per provare a portare l’attaccante dell’Atalanta a Milano. Il nome del Papu piace tanto sia ad Antonio Conte sia alla dirigenza.

In casa Inter si sta cercando un modo per un’operazione last minute e che sia anche con spese non eccessive in questa sessione di mercato. Convincere l’Atalanta non sarà facile, anche perché la Dea ha posto il veto sulla cessione in Italia, oltre alle richieste economiche che non sono semplici da accontentare, soprattutto in questo periodo.

L’idea nata alla dirigenza dell’Inter è di proporre uno scambio di prestiti per sei mesi tra Eriksen e il Papu Gomez. In estate, poi, si rinegozierà e ritratterà per provare a portarlo a Milano a titolo definitivo. Tutta l’operazione può essere accelerata nelle prossime settimane, soprattutto se all’Atalanta non dovessero arrivare offerte soddisfacenti per l’argentino. Un’idea che porterebbe Gomez a Milano senza eccessive spese ed Eriksen all’Atalanta a determinate condizioni legate al pagamento dell’ingaggio.

