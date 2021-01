UFFICIALE – I convocati di Pirlo per Inter-Juventus: out Dybala. C’è Morata

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Daniele Doveri. Alle 20:45 a San Siro andrà in scena il Derby d’Italia numero 175, con un sapore diverso dal solito. L’Inter arriva al match da una sconfitta ed un pareggio ma con un +4 sulla Juventus, che ha sì una partita in meno, ma ha dimostrato di non essere il carro armato delle scorse stagioni, almeno in questa prima parte.

Andrea Pirlo dovrà fare i conti anche con molte assenze: Paulo Dybala sarà out per infortunio, mentre De Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro sono ancora positivi al Covid-19. Tutti e quattro non prenderanno dunque alla partita, mentre rientra regolarmente Alvaro Morata, così come Federico Chiesa e McKennie. Ecco i convocati dei bianconeri:

