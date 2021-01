Cessione Inter? Parla Moratti: “Mi dispiacerebbe, gli Zhang avevano tutto”

In questo momento così cruciale si sta iniziando a fare strada l’ipotesi di una cessione da parte della famiglia Zhang di alcune quote dell’Inter. Tra pandemia e restrizioni governative la sensazione è che il gruppo Suning si trovi in una situazione di difficile via d’uscita.

L’attaccamento che il presidente Zhang a questa società, a questi colori, alla storia dell’Inter non è sicuramente discutibile. C’è qualcosa di più grande però alle spalle, ed ecco che sarebbero alla ricerca di investitori seri, pronti a riportare questo club dove merita. L’ex presidente Massimo Moratti ai microfoni de La Repubblica ha commentato così la notizia: “Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche una struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per i valori dell’Inter”.

