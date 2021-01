GdS – 200 i Paesi collegati, 650 milioni di telespettatori: i numeri da record di questo Inter-Juventus

Gli occhi dell’Italia, dell’Europa e del mondo su San Siro. Questa sera alle 20:45 andrà in scena il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, una sfida che ormai attira l’interesse globale degli appassionati di calcio. Non è solo il match tra la seconda e la quarta del campionato, è molto altro: il passato di Antonio Conte e Arturo Vidal, la rivalità tra le tifoserie, Calciopoli. Un mix che avrebbe portato all’ennesimo record di incassi in periodi di normalità, così come lo fu lo scorso anno sempre a Milano: 75.923 spettatori e 6,5 milioni di incasso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa sera saranno oltre 200 i Paesi del mondo collegati da tutti i continenti nonostante l’orario scomodo soprattutto per Asia ed Oceania. Eppure anche dall’Himalaya ci saranno telespettatori, che secondo la stima del quotidiano saranno oltre 650 milioni. Numeri incredibili. Inter-Juventus è anche e soprattutto questo. Speriamo in un grande spettacolo e – naturalmente – nella vittoria nerazzurra.

