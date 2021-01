Non solo la sfida in campo, ma anche sui social a colpi di scatti bollenti per le wags di Inter e Juventus. In attesa della sfida tra nerazzurri e bianconeri, valida per la 18esima giornata di Serie A, in programma domenica 17 gennaio 2021 alle ore 20.45 allo stadio San Siro, la sfida tra le wags delle due squadre e dei loro scatti più famosi sui social. Scopriamo la top 10 wags del derby d’Italia.

Scheda 1 di 12