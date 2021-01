VIDEO – Inter-Juventus 2-0, l’ex Vidal e un super gol di Barella condannano Pirlo: gli highlights del match

Le immagini di questo Inter-Juventus saranno scolpite per molto tempo nell’immaginario collettivo di tutti i tifosi nerazzurri. Una partita perfetta quella della squadra di Conte, dal primo all’ultimo minuto. Lukaku e compagni hanno legittimato un risultato che non è mai stato in discussione, rifilandone 2 alla Juventus e sciupando tante palle gol per arrotondare il risultato. In rete per i nerazzurri l’ex Vidal, uno dei più attesi, e Barella. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH:

